نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عن تشكيلته لمواجهة إيفرتون على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.



ومن المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، روميو لافيا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمر، بيدرو نيتو، نوني مادويكي.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

