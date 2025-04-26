نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يوضح سبب غياب بالمر عن التهديف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن عدم تسجيل مهاجم الفريق كول بالمر أهدافا خلال 16 مباراة يعود إلى مشكلة ذهنية وليست خططية أو فنية.

قدم الدولي الإنجليزي بالمر (22 عاما) موسما أول مميزا مع تشيلسي العام الماضي بتسجيل 27 هدفا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 48 مباراة.

لكن بالمر لم يسجل سوى 14 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن خلال الموسم الحالي.

يعتقد ماريسكا أن تمكن اللاعب من العودة للتسجيل مجرد مسألة وقت.

قال ماريسكا للصحافيين قبل مباراة اليوم السبت في الدوري الممتاز أمام ضيفه إيفرتون صاحب المركز 13: «بالتأكيد أنها مسألة نفسية وليست خططية أو فنية».

وأضاف: «لا يزال كول اللاعب الذي سجل 14 هدفا في 20 مباراة. أسلوب اللعب هو نفسه والمدرب هو ذاته والنادي هو عينه. لم يتغير شيء حول كول. الأمر يتعلق فقط بالجانب النفسي في هذه الفترة».

وأوضح: «يمكنك أن ترى أنه قلق بعض الشيء لأنه يريد مساعدة الفريق. يمكنك أن ترى أنه يعاني قليلا في هذا الجانب. لكنه أظهر مدى سعادته بعد مباراة فولهام. يتعلق الأمر فقط بقدرتنا على الفوز بالمباريات. من المؤكد أنه سيسجل أهدافا».

وأشار: «إذا دققنا النظر في كل مباراة على حدة، فسنجد أنه حصل على فرصة أو اثنتين على الأقل في كل مباراة، لذا لا يتعلق الأمر بكيفية أداء الفريق».

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة من 33 مباراة ويسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتأخر بفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس. وضمنت خمسة فرق على الأقل من الدوري الإنجليزي مقاعدها في نسخة 2025-2026 من دوري أبطال أوروبا.