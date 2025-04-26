موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الألمانية لمتابعة مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم وذلك ضمن منافسات الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم يوم السبت 26 أبريل 2025 على ملعب راين نيكار أرينا معقل هوفنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم عبر قنواتbeIN Sports HD XTRA.

خسر هوفنهايم من فرايبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة في جدول الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز السابع برصيد 45 نقطة.

موقف بوروسيا دورتموند وهوفنهايم في الدوري الألماني

احتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل هوفنهايم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 46 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 14 مباراة.