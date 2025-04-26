نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي ومتابعي الساحرة المستديرة بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة. موعد مباريات اليوم السبت الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد إيفرتون 2:30. برايتون ضد وست هام 5:00. نيوكاسل يونايتد ضد ايبسويتش تاون 5:00. ساوثهامبتون ضد فولهام 5:00. وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي 5:00.

الدوري الألماني بايرليفركوزن ضد اوجسبورج 4:30. بايرن ميونخ ضد ماينتس 4:30. بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم 4:30. فرانكفورت ضد لايبزيج 7:30. دوري أبطال آسيا الأهلي ضد بوريرام يونايتد 7:30. النصر ضد يوكوهاما 10:30. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.