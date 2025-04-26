نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الفرنسية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة. موعد مباريات الدوري الفرنسي ستراسبورج ضد سانت اتيان 6:00. لوهافر ضد موناكو 8:00. أولمبيك ليون ضد رين 10:05 القنوات الناقلة لمباريات الدوري الفرنسي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.