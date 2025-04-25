نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماييلي يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز أمام أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فيستون ماييلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هدف التعادل في الدقيقة 44 أمام أورلاندو الجنوب افريقي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب الدور مص النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي