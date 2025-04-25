نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال وجوانجو بدوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا وعريضا على نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي بسبعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة الهلال وجوانجو

وسجل سيرجي سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 6 صنعه له سالم الدوسري.

وعاد ماركوس ليوناردو بالهدف الثاني في الدقيقة 25 صنع مالكوم.

ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 33 بتمريرة رائعة لليوناردو.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 55 صنع سافيتش.

وعاد مالكوم بالهدف الخامس في الدقيقة 79 وسجل سريعا الدوسري والحمدان الهدف السادس والسابع في الدقائق 84،88 صنع كنو وميتروفيتش وانتهت المباراة بينهم 7/0.