نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يقسو على جوانجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا وعريضا على نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي بسبعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الانماء ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص مباراة الهلال وجوانجو

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي برتم سريع وسجل سيرجي سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 6 صنعه له سالم الدوسري وعاد ماركوس ليوناردو بالهدف الثاني في الدقيقة 25 صنع مالكوم وحاول جوانجو تسجيل هدف أول لكنه لم ينجح ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 33 بتمريرة رائعة لليوناردو وتعرض كانسيلو للإصابة القوية ونزل ياسر الشهراني بديلا له في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الهلال وجوانجو برتم هادئ نسبيا وسجل ميتروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 55 صنع سافيتش وعاد مالكوم بالهدف الخامس في الدقيقة 79 وسجل سريعا الدوسري والحمدان الهدف السادس والسابع في الدقائق 84،88 وانتهت المباراة 7/0.