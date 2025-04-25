نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم أساسيًا.. تشكيل باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من باريس سان جيرمان ونيس عن تشكيلتهما في المواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وتوج النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي بعد وصوله للنقطة رقم 78 بينما تعتبر المباراة مهمة لنيس وزملاء محمد عبدالمنعم الذين يسعون لتحقيق الفوز بهدف الإقتراب من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة.

ويطمح نيس في ملاحقة صاحب المركز الثاني مارسيليا الذي يفصله عنه 4 نقاط فقط، حيث يمتلك مارسيليا 55 نقطة.

من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمي: دوناروما

خط الدفاع: مينديز - باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - جواو نيفيز.

خط الهجوم: ديوي - ديمبيلي - كفاراتسيخيليا.

ومن المقرر أن يخوض نيس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: علي العبدي- ندايشيمي- محمد عبدالمنعم

خط الوسط: كلاوس- بودوي- روزاريو- بارد.

خط الهجوم: بوناني- لابوردي- سانسون.