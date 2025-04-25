الرياضة

الاهلي يودع بطولة دوري الأبطال بعد التعادل أمام صن داونز

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الاهلي يودع بطولة دوري الأبطال بعد التعادل أمام صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي  البطولة.

وتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله في مباراة جاءت عمس التوقعات

وافتتح اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التقدم لفريقه بصاروخية مدوية هزت شباك الضيوف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وسجل ياسر إبراهيم هدف التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 90 مع سيطرة كبيرة لصن داونز على أمور المباراة.


وينتظر صن داونز الفائز من مباراة  بيراميدز وأون رولاندو بايترتس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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