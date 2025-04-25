نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاهلي يودع بطولة دوري الأبطال بعد التعادل أمام صن داونز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة.
وتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لمثله في مباراة جاءت عمس التوقعات
وافتتح اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التقدم لفريقه بصاروخية مدوية هزت شباك الضيوف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.
وسجل ياسر إبراهيم هدف التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 90 مع سيطرة كبيرة لصن داونز على أمور المباراة.
وينتظر صن داونز الفائز من مباراة بيراميدز وأون رولاندو بايترتس.