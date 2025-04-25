نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ينهي الشوط الأول بثلاثية على جوانجو في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أحداث الشوط الأول من مباراة نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق جوانجو الكوري جنوبي برتم سريع وسجل سيرجي سافيتش الهدف الأول في الدقيقة 6 صنعه له سالم الدوسري وعاد ماركوس ليوناردو بالهدف الثاني في الدقيقة 25 صنع مالكوم وحاول جوانجو تسجيل هدف أول لكنه لم ينجح ثم سجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 33 بتمريرة رائعة لليوناردو وتعرض كانسيلو للإصابة القوية ونزل ياسر الشهراني بديلا له في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول 3/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وجوانجو

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التردد: 12245

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