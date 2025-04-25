نجم ريال مدريد عن مواجهة برشلونة: سنموت لكن لن نخسر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيدي فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عن مواجهة برشلونة، في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل موسم ٢٤-٢٠٢٥.

تنطلق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في تمام الساعة ال١١ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تذاع مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ضد برشلونة، على قنوات السعودية سبورت المشفرة الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

نجم ريال مدريد يتحدى برشلونة

قال فـيـدي فالـفـيـردي:

سنترك أرواحنا على أرض الملعب يوم السبت لنُهدي جماهيرنا هذا اللقب.

يستهدف برشلونة الوصول إلى اللقب 32 في كأس الملك لتعزيز صدارته فى قائمة الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ، بينما يسعى ريال مدريد إلى الفوز باللقب للمرة رقم 21 في تاريخه