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أحمد جودة - القاهرة - أعرب كيران ماكينا، المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون، عن ثقته في أن ناديه أحرز تقدما في مستواه رغم هبوطه الوشيك من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مدرب إيبسويتش يؤكد تحسن أداء فريقه رغم اقترابه من الهبوط

وبات إيبسويتش على مشارف العودة لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بعد موسم واحد فقط من عودته للدوري الممتاز، وربما يهبط رسميا غدا السبت، حال إخفاقه في الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد، أو حصول ويستهام يونايتد على نقطة التعادل فقط في لقائه مع مضيفه برايتون.

ويحتل إيبسويتش المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف ويستهام، صاحب المركز السابع عشر، أولى مراكز الأمان، مع تبقي 5 مراحل على نهاية الموسم.

ورغم ذلك، شدد ماكينا على أن إيبسويتش في وضع جيد للانطلاق مجددا في الموسم المقبل، بعد صعوده السريع من دوري الدرجة الأولى تحت قيادة المدرب الأيرلندي الشمالي، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر/كانون الأول عام 2021.

وقال ماكينا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "نحن في مشروع رحلة مذهلة - المشروع هنا هو محاولة بناء نادٍ مستدام في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد اتخذنا خطوات مذهلة نحو ذلك بأسرع مما كان يتوقعه أي شخص. يبدو أننا سنتراجع خطوة إلى الوراء هذا العام، ولكن هذه هي الكيفية التي يحدث بها التقدم في كثير من الأحيان".

أوضح مدرب إيبسويتش "نركز على تحقيق أقصى استفادة من المباريات القليلة القادمة، ثم مواجهة التحدي التالي، أيا كان ما سيحدث في الموسم المقبل. هذا هو تركيزي الكامل".

ويفتقد إيبسويتش خدمات مدافعه ليف ديفيس، الذي سيبدأ عقوبة إيقاف 3 مباريات بعد طرده إثر التحامه العنيف مع بوكايو ساكا خلال خسارة الفريق القاسية صفر / 4 أمام ضيفه أرسنال في المرحلة الماضية للمسابقة.

ومع غياب العديد من لاعبي فريقه الأساسيين بعدما طاردتهم لعنة الإصابات، يتوقع ماكينا الاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب بالنادي لسد الفراغات، حيث يشدد على أن جميع اللاعبين سيكونون على أهبة الاستعداد للتحدي بملعب (سانت جيمس بارك) ضد نيوكاسل، صاحب المركز الخامس، الذي يسعى لتعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أشار ماكينا "إنها مباراة رائعة، وتحد كبير، لا شك في ذلك. أولئك الذين لديهم فرصة المشاركة يتطلعون إليها، لكنهم يدركون أنها ستكون اختبارا صعبا، لكن التحفيز لـ(اللاعبين)، والتركيز، وكل هذه الأمور، بصراحة، لم تشكل تحديا كبيرا".