نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025 خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، علي صالة رقم 1 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي.

افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025

ويفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة في وجود وفد من الاتحاد الدولي للجمباز والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء الوفود المشاركة.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون نخبة من نجوم الجمباز حول العالم.

ورفع منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات شعار التحدي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025 عندما يخوضون منافسات البطولة أمام أبطال العالم وأوروبا وأولمبياد باريس

يمثل المنتخب المصري للرجال:

"محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للانسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعي منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.