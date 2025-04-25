نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل صن داونز المتوقع أمام الأهلي في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل صن داونز الجنوب إفريقي ضيفًا على النادي الأعلي وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريقين سلبيا في مباراة شهدت تفوق جماعي للمارد الأحمر والذي قدم مباراة عكس التوقعات حول أداء الأهلي.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة.

تشكيل صن داونز الجنوب إفريقي أمام الأهلي

‎حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

‎خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، لوكاس سواريز.

‎خط الوسط: لونجا، مارسيلو أليندي، تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز.

‎خط الهجوم: بيتر شالوليلي، لوكاس ريبيرو، آرثر ساليس