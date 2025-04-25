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أحمد جودة - القاهرة -

أطاحت اللاعبة الأمريكية كوكو جوف، بنظيرتها الأوكرانية دايانا يستريمسكا، بالفوز عليها في الدور الثاني من بطولة مدريد للتنس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 0-6 و6-2 و7-5.

جوف تلقي يستريمسكا خارج بطولة مدريد

وتعرضت جوف في المجموعة الأولى، لهزيمة ساحقة من منافستها، التي كانت تبحث عن الثأر في هذه البطولة، بعدما فازت اللاعبة الأمريكية عليها العام الماضي في أولى مواجهاتهما المباشرة، وبعد ذلك في مدريد ورولان جاروس.

لكن اللاعبة الأمريكية، الفائزة ببطولة نهائي رابطة محترفات التنس عام 2024 وبطولة أمريكا المفتوحة 2023، والتي وصلت إلى نهائي رولان جاروس عام 2022، قلبت المباراة وعادت تدريجيا على الرغم من جهود يستريمسكا للحفاظ على حظوظها في اللقاء.

وكانت ياستريمسكا قريبة من تحقيق أول انتصار لها ضمن العشرة الأوائل على الملاعب الترابية، لكنها هُزمت بعد ساعتين و23 دقيقة.

وتقف جوف، التي تشارك للمرة الخامسة في بطولة مدريد، على بعد خطوة واحدة من أفضل سجل لها في ملاعب كاخا ماجيكا، وهو دور 16 الذي وصلت إليه في عامي 2022 و2024، حين تغلبت عليها سيمونا هاليب وماديسون كيز على التوالي.

وستواجه كوكو جوف في الدور الثالث من البطولة، مواطنتها آن لي، التي تغلبت على الكندية ليلى فرنانديز بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4.

