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أحمد جودة - القاهرة - استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية من الليجا، بفوزه 3/0 على ضيفه رايو فاليكانو، اليوم الخميس، ضمن المرحلة ال33 للمسابقة.

أتلتيكو مدريد يعود للانتصارات من بوابة فاليكانو

وعلى ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، افتتح النرويجي ألكسندر سورلوث التسجيل لأتلتيكو مبكرا، في الدقيقة الثالثة.

وأضاف الإنجليزي كونور كالاجر الهدف الثاني، في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثالث لأتلتيكو، في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارة مباغتة 0/1 أمام مضيفه لاس بالماس في المرحلة الماضية، إلى 66 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد رايو فاليكانو، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

