نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الأقرب أمام صن داونز في موقعة الإياب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، ملامح التشكيل الأقرب للنادي الأهلي في مواجهة الإياب المنتظرة أمام فريق صنداونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "حسب المعلومات اللي وصلتنا، التشكيل الأقرب بنسبة كبيرة هو نفس اللي بدأ بيه الأهلي في مباراة الذهاب… الجهاز الفني بيشوف إن الانسجام والتوازن لازم يكملوا في الإياب".
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:
- في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – مصطفى العش.
- خط الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – إمام عاشور – طاهر محمد طاهر.
- وفي الهجوم: جراديشار.