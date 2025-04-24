تشكيل الأهلي الأقرب أمام صن داونز في موقعة الإياب

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "حسب المعلومات اللي وصلتنا، التشكيل الأقرب بنسبة كبيرة هو نفس اللي بدأ بيه الأهلي في مباراة الذهاب… الجهاز الفني بيشوف إن الانسجام والتوازن لازم يكملوا في الإياب".

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، ملامح التشكيل الأقرب للنادي الأهلي في مواجهة الإياب المنتظرة أمام فريق صنداونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد يوسف

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