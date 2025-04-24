نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاون يقسو على الرائد برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق الرائد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة التعاون والرائد

وانطلقت صافرة بداية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره فريق الرائد برتم سريع وسجل سعيود ضربة جزاء في الدقيقة 22 وجيروتو بهدف التعادل في الدقيقة 30 صنع فيصل فجر وسدد مارتينيز ضربة جزاء في الدقيقة 40 وسجل اليوسف الهدف الثالث بالخطأ في مرماه الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول بينهم 3/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة التعاون والرائد برتم هادئ نسبيا وسجل الأحمد الهدف الرابع للتعاون في الدقيقة 50 وعاد القاسمي بهدف ثاني للرائد في الدقيقة 54 صنع الراجح وسجل جونزاليس الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 74 صنع سعيود وانتهت المباراة بينهم 4/3.

