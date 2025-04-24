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أحمد جودة - القاهرة - طالب لياندرو تروسارد، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من مشجعي فريقه بصنع أجواء حماسية في المدرجات لدفع الفريق نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

تروسارد يطالب جماهير أرسنال بصنع أجواء حماسية أمام باريس سان جيرمان

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد تعادل أرسنال 2/2 أمام كريستال بالاس، وهو التعادل الذي جعل ليفربول في حاجة للتعادل مع توتنهام يوم الأحد ليتوج باللقب، ستكون أول مباراة للفريق أمام باريس سان جيرمان في ملعب الإمارات.

وكانت آخر مرة لعب فيها أرسنال بالدور قبل النهائي بدوري الأبطال في 2009، بينما كان ظهوره الوحيد في المباراة النهائية كان قبلها بثلاثة أعوام عندما خسر 1 / 2 أمام برشلونة.

ولكن رغم تراجع حظوظه في المنافسة على اللقب بعد تعادله في ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، سيدخل أرسنال مواجهة قبل النهائي يوم الثلاثاء بثقة كبيرة، وذلك بعد فوزهم الكبير على ريال مدريد بنتيجة 5 / 1 في مجموع المباراتين.

وقال تروسارد:" الجميع جاهزون لهذه المباراة".

وأضاف:" لدينا ستة أيام للاستعداد لتلك المباراة. نحتاج للراحة والاستعداد بشكل جيد. مع وقوف جماهيرنا خلفنا، هناك حاجة لأن تكون الأجواء حماسية، وهم سيدفعوننا للمضي قدما".

وأردف:"نريد نفس ما حدث في مباراتنا الأخيرة أمام الريال. كانوا مذهلين في مباراة الذهاب أمام مدريد. إذا تمكننا من فعل هذا، سيكون أمرا مذهلا".