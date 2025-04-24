أحمد جودة - القاهرة - المقاولون العرب يصطدم بوادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية يواجه الداخلية بدوري المحترفين

تنطلق الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مباريات دورى القسم الثانى (ا) دوري المحترفين والتي تقام على مدار يومي الجمعة والسبت كالتالي:

يوم الجمعة

1- كهرباء الإسماعيلية مع الداخلية

علي ملعب الكهرباء يواجه فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر الكناني برصيد 55 نقطة مع فريق الداخلية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الله الشحات برصيد 36 نقطة.

2- السكة الحديد مع سبورتنج

يستضيف ستاد المقاولون العرب لقاء صعب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز السادس بقيادة ايمن المزين برصيد 45 نقطة مع فريق سبورتنج متذيل المجموعة بقيادة كرم مرسي برصيد 24 نقطة.

3- الترسانة مع القناة

علي ستاد الترسانة يلتقي فريق الترسانة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عطية السيد برصيد 39 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة عبد الناصر محمد برصيد 41 نقطة.

4- راية مع منتخب السويس

علي ملعب حرس الحدود ولقاء الهروب من النفق المظلم بين فريق راية صاحب المركز السادس عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 29 مع فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع عشر بقيادة ميمي فريد برصيد 28 نقطة.

وتختتم مباراة اليوم بلقاء

وادي دجلة مع المقاولون العرب

علي ستاد السلام ولقاء قمة مرتقب يصطدم فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 67نقطةبفريق المقاولون العرب وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 61 نقطة.

مباريات يوم السبت

1- ابو قير للاسمده مع المصرية للاتصالات

علي ملعب ابو قير يخوض فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثالث بقيادة محمد عطيه برصيد 58 نقطة لقاء صعب مع فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السابع بقيادة عمرو انور برصيد45 نقطة.

2- بروكسي مع اسوان

علي ملعب نادي بروكسي يحل فريق اسوان صاحب المركز الخامس بقيادة هيثم الفيل برصيد 51 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق بروكسي صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حامد برصيد 42 نقطة.

3- لافيينا مع البترول

علي ملعب الاسيوطي سبورت ولقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق لافيينا صاحب المركز السابع عشر بقيادة عمر جمال برصيد 26 نقطة مع فريق البترول صاحب المركز الحادي عشر بقيادة سعيد صبحي برصيد39 نقطة.

4- المنصورة مع ديروط

يشهد ملعب نادي اتحاد نبروه لقاء هامه للفريقين للبقاء بين فريق المنصورة صاحب المركز الخامس عشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 30 نقطة مع فريق ديروط صاحب المركز الثامن عشر بقيادة أحمد كشري برصيد 28 نقطة.

5- طنطا مع البلدية

علي ملعب نادي طنطا وديربي محافظة الغربية بين فريق طنطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة علاء نوح برصيد 31 نقطة مع فريق البلدية صاحب المركز العاشر بقيادة حسام عبد العال برصيد 40 نقطة.

الترتيب

1- وادي دجلة 67 نقطة

2- المقاولون العرب 61 نقطة

3- ابو قير للاسمده 58 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 55 نقطة

5- اسوان 51 نقطة

6- السكة الحديد 45 نقطة

7- المصرية للاتصالات 45 نقطة

8- بروكسي 42 نقطة

9- القناة 41 نقطة

10- بلدية المحلة 40 نقطة

11-الترسانة39 نقطة

12- البترول 39 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14- طنطا 31 نقطة

15- المنصورة 30 نقطة

16-راية29 نقطة

17- لافيينا 29 نقطة

18- ديروط 28 نقطة

19- منتخب السويس 28 نقطة

20- سبورتنج 24نقطة