ذكرى سيئة تؤرق الهلال أمام غوانغجو

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أحمد جودة - القاهرة - عانى الهلال من إخفاقات في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الأندية التي تأسست في الألفية الحالية إذ خرج من البطولة في 3 مناسبات أمامها قبل أن يلاقي غوانغجو الكوري الجنوبي الذي يبلغ عمره 15 عامًا، يوم الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأسس غوانغجو في ديسمبر 2010، في ذات الوقت الذي كان يلاقي فيه الهلال أندية التعاون، الحزم، الفتح والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو الموسم الذي حقق فيه "الأزرق" البطولة دون هزيمة.

لكن الهلال تعرض لخيبات أمل في البطولة الآسيوية الأهم أمام الأندية التي تأسست في القرن الحالي، إذ غادر ثمن نهائي نسخة 2013 أمام لخويا القطري (الدحيل لاحقًا) بعد 5 سنوات فقط من تأسيس الأخير.

في عام 2012 شهدت سيدني الأسترالية ولادة فريق جديد وهو ويسترن سيدني واندررز، بعد عامين كان على موعد مع العملاق السعودي في المباراة النهائية، انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بهدف دون رد لمصلحة الأستراليين.

في نسخة 2016 كان عمر لوكوموتيف طشقند الأوزبكي 14 عامًا، التقى الهلال في ثمن النهائي وفاز عليه 2-1 ليتأهل إلى دور الثمانية.