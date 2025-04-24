نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يكتسح بتروجيت برباعية في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة المصرية".

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز برباعية مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت إثارة وقوة.

رجب نبيل افتتح الأهداف لصالح فريقه سيراميكا ليضعه في المقدمة مبكرا.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع محمد رضا بوبو تعزيز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني استطاع بدر موسى لاعب باررحبت تسجيل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 62 من ركلة جزاء لتعود امال بتروجيت.

لكن إسلام عيسى لم يمهل فرحة بتروجيت كثيرا ليسجل هدف سيراميكا الثالث في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

السجال استمر من أجل حسم الموقف لكن احتسب مصطفى الشهدي حكم المباراة ركلة جزاء لسيراميكا أضاعها عمر قلاوة.

لكن تقنية الفيديو منحت فرصة أخرى لصاحب الأرض لتعاد الركلة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل ضائع ليسجلها محمد شكري ويفوز سيراميكا.

