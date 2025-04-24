نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال في مهمة صعبة أمام غوانغجو بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الهلال إلى عبور غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي، في الطريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يلتقيه يوم الجمعة، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويسعى الهلال إلى الحصول على لقبه القاري الثالث في دوري أبطال آسيا بعد تتويجه بنسختي 2019 و2021، حيث بلغ هذه المرحلة في أبطال آسيا للمرة الحادية عشرة، وهو رقم قياسي مشترك مع نادي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري، وذلك خلال مشاركته التاسعة عشرة في البطولة، وهو أيضًا رقم قياسي مشترك مع باختاكور الأوزبكي.

وتهيمن الأندية السعودية على منافسات ربع نهائي البطولة القارية، حيث تأهلت ثلاثة أندية من المملكة إلى دور الثمانية وهي الهلال والنصر وأهلي جدة، مقابل ناد واحد من قطر وهو السد وفريقان من اليابان هما يوكوهاما إف مارينوس وكاواساكي فرونتال إضافة إلى غوانغجو إف سي الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.

ويواجه بطل الدوري السعودي للمحترفين، ناديًا كوريًا للمرة الثالثة في دوري أبطال آسيا، إذ كانت أول مواجهتين للفريق العاصمي أمام أولسان هيونداي وانتهتا بالخسارة، إلا أن آخر لقاء مع فريق كوري حمل ذكرى سعيدة للهلال، حين تغلب على بوهانغ ستيلرز في نهائي 2021.

فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لا يعيش أفضل أيامه على الصعيد المحلي، إذ يتأخر عن اتحاد جدة متصدر دوري "روشن" السعودي بـ6 نقاط، بينما ودع مسابقة كأس الملك من الدور ربع النهائي، فيما لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 4 مواجهات في دوري المحترفين السعودي، إذ خسر من النصر 3-1 في ديربي الرياض، وتعادل مع الاتفاق 1-1 والشباب 2-2 وفاز قبلها على الخليج 3-0، عكس منافسه غوانغجو الذي فاز بـ3 مباريات من آخر 4 مواجهات خاضها في الدوري الكوري مقابل خسارة واحدة.

ويخوض غوانغجو مغامرته الأولى في دوري أبطال آسيا بعدما أنهى موسم 2023 في المركز الثالث في الدوري الكوري ليضمن له المشاركة القارية لأول مرة وجعله الوافد الجديد الوحيد في البطولة هذا العام.

وأنهى الفريق الكوري أيضًا مرحلة الدوري (منطقة الشرق) في المركز الرابع، وعزز مسيرته المميزة بفوزه المثير 3-0 في الوقت الإضافي من مباراة إياب ضمن دور الـ16 على فيسيل كوبي الياباني، بعد خسارته بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، فيما ختم الهلال مرحلة الدوري بتصدره لمنطقة الغرب برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم.

ويُعد غوانغجو أول فريق يصل إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا خلال مشاركته الأولى في البطولة منذ فيسيل كوبي في عام 2020.