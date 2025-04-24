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أحمد جودة - القاهرة - نجح أوساسونا في خطف ثلاث نقاط ثمينة من إشبيلية بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

أوساسونا يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة، يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة بينما يحتل اوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

بدأ الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من كلا الفريقين حتى نجح لاعبو أوساسونا في تسجيل الهدف في الدقيقة 25 من توقيع روبن جارسيا الذي سجل الهدف من ركلة حرة مباشرة لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى إشبيلية.

شن لاعبو إشبيلية بعض الهجمات الخطيرة على مرمى أوساسونا من أجل خطف هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

في الدقيقة 45، تم طرد بابلو إيبانيز لاعب أوساسونا بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي إشبيلية وينتهي الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف نظيف.

أما في الشوط الثاني، فكان الآداء متواضعا ومتراجعا من كلا الفريقين ولم تثمر هجمات أية منهما عن أهداف لينتهي اللقاء بفوز أوساسونا بهدف نظيف.