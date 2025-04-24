نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام رايو فاليكانو بالليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق رايو فاليكانو، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس ليورنتي، لو نورماندو، لينجليت، خافي جالان

خط الوسط: دي بول، جوليناو، بابلو باريوس، كونور كالاجير.

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد رايو فاليكانو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا