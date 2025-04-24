نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدًا الجمعة.

بدأ المران بتجمع الفريق قبل المران لقراءة الفاتحة في أرض الملعب، سائلين الله التوفيق والنجاح.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في بقية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تمرينًا متنوعًا لحراس المرمى بالفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة، وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.

