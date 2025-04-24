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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ (يويفا) يستعد لإقرار تعديل جديد في نظام ​دوري أبطال أوروبا​.

تعديل جديد مرتقب في دوري أبطال أوروبا

وأوضحت الصحيفة أن التعديل يمنح الفرق الثمانية الافضل في المرحلة الأولى (دوري الـ 36 فريقًا) ميزة اللعب على أرضهم في مباريات الإياب خلال الأدوار الإقصائية، بدءًا من دور الـ 16 وحتى نصف النهائي.

يأتي القرار المرتقب ضمن جهود اليويفا لتعزيز المنافسة ومنح مكافآت اضافية للفرق التي تظهر تفوقًا في دور المجموعات الموسع.

من المتوقع تطبيق النظام الجديد في المرحلة القادمة في البطولة،ـ مؤكدة ان هذا التعديل قد يساهم في زيادة الحافز للفرق خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية تأثيره الكبير على التكتيكات والحسابات في المراحل الحاسمة من البطولة.