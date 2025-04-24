نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب ألكاراز من دورة مدريد بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا عالميا من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب الخميس بسبب إصابة في الفخذ، في ضربة موجعة ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى.

انسحاب ألكاراز من دورة مدريد بسبب الإصابة

وكان ألكاراز المتوج بأربعة ألقاب كبرى "جراندسلام" تعرض للإصابة خلال نهائي دورة برشلونة الذي خسره أمام الدنماركي هولجر رونه الأحد.

وقال الإسباني الشاب البالغ 21 عاما "فعلت كل ما بوسعي لكن الإصابة لم تتحسن كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية".

وسيكون ألكاراز في سباق مع الوقت للتعافي بأفضل طريقة ممكنة قبل موعد بطولة رولان جاروس التي تنطلق في 25 مايو.

وكان ألكاراز توج بلقب دورة مونتي كارلو في وقت سابق هذا الشهر قبل خوض دورة برشلونة.