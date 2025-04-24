نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول منتخب المغرب للشباب إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى مطار القاهرة مساء اليوم الخميس بعثة المنتخب المغربي للشباب من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو القادم بمشاركة ثلاثة عشر منتخبًا تمثل شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط "القارة السمراء".

"أشبال أطلس" أبطال نسخة 1997 ’ تأهلوا لنهائيات البطولة بنظامها الحالي ’ للمرة السادسة بعد أن تربعوا في صدارة تصفيات منطقة شمال إفريقيا (أوناف) التي استضافتها مدينة الإسماعيلية في نوفمبر 2024 بحصولهم على 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على منتخب مصر (2 – 1) ومنتخب تونس (2 – 1) أيضًا ومنتخب ليبيا (4 – 0) وتعادل مع منتخب الجزائر (1 – 1).

عناصر المدرب الوطني محمد وهبي التي خاضت فترة إعداد قوية بعد التأهل وحققت ثلاثة انتصارات على غانا (1 – 0) و(4 – 1) وسيراليون (2 – 0) خلال مارس الماضي ’ تبدأ مشوارها في المجموعة الثانية بلقاء المنتخب الكيني في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة ’ ثم تواجه منتخب نيجيريا بعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب ’ قبل أن تختتم مسيرتها في الدور الأول بمباراة "دربي" شمال إفريقيا أمام منتخب تونس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية التاسع من الشهر ذاته.

