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أحمد جودة - القاهرة - قال ألكسندر فيرله، الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، إن حارس المرمى ألكسندر نوبل، موجود ضمن خطط ناديه، في الموسم المقبل.

الرئيس التنفيذي لشتوتجارت: نوبل موجود ضمن خطط النادي للموسم المقبل

ويلعب نوبل لشتوتجارت معارا من بايرن ميونخ حتى يونيو 2026، ولكن ذكرت تقارير أن بايرن يمكنه إعادته هذا الصيف بسبب وجود شرط جزائي. ولدى نوبل عقد ممتد مع بايرن حتى يونيو 2029.

وقال فيرله لشبكة "سكاي" في مقابلة اليوم الخميس:"شخصيا، لم أتلق أي إشارة أنه ينبغي أن يكون هناك أي تغيير، سعداء لأن نوبل سيلعب معنا في الموسم المقبل".

وأضاف:" نوبل عنصر مهم في فريقنا، ينشر إحساسا كبيرا بالهدوء والاستقرار، كما أنه شخص رائع أيضا".

ونوبل موجود مع شتوتجارت منذ عام 2023 وفي الموسم الماضي كان لاعبا رئيسيا في احتلال الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني.

وفي الوقت الحالي، لدى بايرن الحارس الشاب جوناس أوربيج، حيث تواجد في التشكيل الأساسي منذ إصابة الحارس المخضرم مانويل نوير.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بايرن مهتم بإعادة نوبل من عدمه قبل بداية الموسم الجديد.