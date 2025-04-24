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أحمد جودة - القاهرة - ستتاح أول فرصة لفريق بايرن ميونخ، لاستعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يوم السبت، وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي للنادي إنه لا يوجد أحد يستحق التتويج بهذا اللقب أكثر من مهاجم الفريق هاري كين.

هونيس: هاري كين أكثر لاعب في بايرن يستحق التتويج بلقب البوندسليجا

ولم يفز قائد المنتخب الإنجليزي كين /31 عاما/ بلقب بطولة كبرى، حيث خسر مرتين في نهائي كأس الرابطة عامي 2015 و2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 مع ناديه السابق توتنهام، بالإضافة لخسارته نهائي بطولة أمم أوروبا مرتين في 2020 و2024 مع المنتخب الإنجليزي.

وانضم كين إلى ميونخ في عام 2023 مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 100 مليون يورو (114 مليون دولار) مع رغبة في التتويج بلقب، خاصة بعد أن فاز النادي بلقبه الحادي عشر على التوالي في ذلك العام.

وفي أول موسم له، حصد كين لقب هداف الدوري، بينما فشل بايرن في التتويج باللقب، وفاز به باير ليفركوزن، الذي لم يقهر في ذلك الموسم، وأنهى بايرن الموسم دون التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012.

ولكن يتربع بايرن ميونخ الآن على صدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة، ويمكن لبايرن أن يتوج بلقبه الـ34، والذي سيكون الثالث والثلاثين له من بداية حقبة البوندسليجا، إذا فاز على ماينز يوم السبت وفشل ليفركوزن في الفوز على أوجسبورج.

وتغلب بايرن على ماينز 8 / 1 في آخر لقاء جمعهما في مارس 2024، وكان كين هو رجل المباراة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين.

ومرة أخرى، يتصدر كين ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 24 هدفا ليصل إجمالي أهدافه في البوندسليجا إلى 60 هدفا في نفس عدد المباريات، وقد أشاد به أولي هونيس في مقابلة مع قناة سكاي التلفزيونية قبل مباراة يوم السبت.

وقال هونيس:" إذا فزنا بلقب الدوري، فلا أحد يستحق التتويج به أكثر من كين".

وأضاف:"أصبح لاعبا أساسيا في بايرن. يقاتل، يتدرب، يسجل عدد لا يصدق من الأهداف، كما أنه يعمل من أجل الفريق. يمكنك أن، تشعر برغبته القوية في الفوز بهذا اللقب".

وقال هونيس إنه لا يوجد لديه أي شك في أن بايرن سيفوز باللقب "لأن مصير اللقب بأيدينا"، ولأن ليفركوزن أهدر نقاط أخرى بتعادله مع سانت باولي 1/1 في الجولة الماضية.

وأكد:" كان من الواضح أنهم كانوا محبطين للغاية بعد المباراة، ولذلك اعتقد أننا في وضع جيد جدا".