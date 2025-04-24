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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن إيمانول ألجواسيل، المدير الفني، سيرحل عن منصبه هذا الصيف، لينهي فترة ناجحة مع الفريق استمرت لستة أعوام ونصف.

ريال سوسيداد يعلن رحيل مدربه ألجواسيل بنهاية الموسم الجاري

وتولى ألجواسيل تدريب الفريق في ديسمبر 2018 وساعده إنهاء الموسم بشكل مستمر في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومن بين المدربين المتواجدين بالدوري، يبقى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الوحيد الذي تولى تدريب ناد لفترة أطول من إيمانول ألجواسيل.

وتحت قيادته، فاز سوسيداد بكأس ملك إسبانيا 2020 على حسابه غريمه أتلتيك بلباو في النهائي الذي تأخر لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا. كما أنه وصل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد ظهوره ثلاث مرات متتالية في الدوري الأوروبي.

واتخذ ألجواسيل، مدافع سوسيداد السابق، قراره وفريقه يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. وينتهي تعاقده في يونيو المقبل.