نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا نخسر على أرضنا.. تصريحات نارية من مدرب بيراميدز قبل إياب أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة التي تجمعه بنظيره أورلاندو ستكون غاية في الصعوبة في ظل قوة المنافس، مشددا على أن الفريق الذي وصل إلى نصف النهائي بالطبع غاية في القوة وواحد من أكبر أربعة أندية في القارة وبالتالي المواجهة ستكون صعبة على الفريقين.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف في جوهانسبرج.

المدرب أكد على ثقته الكبيرة في لاعبيه وكما وعد بمباراة كبيرة في جوهانسبرج وتحقق ذلك، فهو يعد بمباراة أقوى وأفضل في القاهرة، وسيعمل على استغلال كل الفرص للتسجيل في شباك المنافس.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه بالطبع يحترم من يتحدث عن قوة أورلاندو خارج ملعبه ويتحدث بإحصائيات فوز المنافس خارج الأرض سواء على الأهلي أو المولودية، ولكن في ذات الوقت هناك إحصائية تتحدث عن أن بيراميدز لا يخسر على أرضه ويحقق الانتصار دائما، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها.

أضاف المدرب قائلا:" نحن في مرحلة ممتازة للغاية ونمر بفترة رائعة على المستوى الفني والبدني وسعداء بالوصول إلى هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي وهدفنا الفوز غدا وحجز بطاقة التأهل للنهائي، من أجل مواصلة المشوار الرائع والمشرف، مشددا على أن لاعبيه يستحقون هذه اللحظة والفوز بدوري الأبطال.

المدير الفني أكد على جاهزية رمضان صبحي وصديق إيجولا وباقي اللاعبين لمباراة أورلاندو، مشددا على أن الفريق في حالة حماس شديد ولولا سوء الحظ لحقق فوزا كبيرا في جوهانسبرج وسجل هدفين وألغيا وأضاع العديد من الفرص، وعلينا استغلال كل الفرص في مباراة الغد والتسجيل والعبور للدور القادم، مع عدم الاندفاع والتسرع وترك المساحات للمنافس.