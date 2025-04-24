نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند مهدد بخسارة نجميه أمام هوفنهايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، اليوم الخميس، إن فريقه ربما يفتقد جهود الثنائي المصاب باسكال غروس وماكسيميليان باير عندما يتوجه لملاقاة هوفنهايم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعد غدٍ السبت.

ويحتل دورتموند المركز السابع قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، ويتطلع بشدة لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز الفريق بثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في الدوري وتعادل مع بايرن ميونيخ، إذ يكافح من أجل تعويض تراجعه في وقت سابق من الموسم.

وقال كوفاتش بمؤتمر صحافي في دورتموند: «يعاني غروس من مشاكل في أربطة الركبة. لا يزال لديَّ بعض الأمل، لكن بصراحة لا أعتقد أنه سيلحق بالمباراة».

وأضاف: «حالة ماكسي مشابهة. لم يتدرب. يستطيع المشي، لكن الجري مؤلم، لم أستسلم حتى الآن لكننا لن نجازف على كل الأحوال».

وأصيب اللاعبان خلال فوز بايرن 3-2 على بوروسيا مونشنغلادباخ، الأسبوع الماضي، لكن من غير المتوقع أن يغيبا عن الملاعب لفترة طويلة.