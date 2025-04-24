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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي اليوم الخميس أن إبراهيم مازا /19 عاما/ لاعب هيرتا برلين اقترب من الانتقال لفريق باير ليفركوزن.

نجم البوندسليجا يقترب بقوة من الانتقال لباير ليفركوزن

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد"، فإن اللاعب سيوقع على عقد مع ليفركوزن عقب نهاية مباراة هيرتا في دوري الدرجة الثانية أمام ماجديبورج غدا الجمعة.

وبعدها بفترة قصيرة يتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ومازال عقد مازا ممتدا حتى 2027، ولكن النادي الذي يواجه مشكلات مالية اعتمد بشكل كبير على إيرادات الانتقالات المرتفعة، وكان من المؤكد منذ فترة أن رحيل الموهبة الشابة المبكر أمر وارد جدا.

وبحسب تقارير، فإن هيرتا سيحصل على 10 مليون يورو (38ر11 مليون دولار) نظير انتقال اللاعب.

وسيكون هذا بمثابة خسارة كبيرة لفريق هيرتا، لا سيما وأن مازا يعد واحدا من أكبر المواهب الشابة في السنوات الأخيرة.

وسجل مازا خمسة أهداف هذا الموسم، وصنع مثلها في 29 مباراة بدوري الدرجة الثانية.