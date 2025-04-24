نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن بطولة كأس عاصمة مصر. تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد عادل. خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج. خط الهجوم: فخري لاكاي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - يوسف عفيفي- عبد الرحمن بودي - چاستيس آرثر - مازن ياسر - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.