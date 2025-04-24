نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إشبيلية عن تشكيلته لمواجهة أوساسونا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة بينما يحتل اوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.



من المقرر أن يخوض إشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: كارمونا، بادي، سالاس، بيدروسا

خط الوسط: نيجويز، أجومي، هورميجو، سانشيز

خط الهجوم: لوكيباكيو، سو



كما من المقرر أن يخوض أوساسونا المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: هيريرا

خط الدفاع: أريسو، بيومو، بريتونز، هيراندو، كاتينا

خط الوسط: أوروز، تورو، إيبانيز

خط الهجوم: جارسيا، بولدمير