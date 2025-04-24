نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى ضربتين موجعتين قبل مواجهة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يغيب إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا، وما تبقى من مباريات هذا الموسم بسبب إصابة عضلية.

وأعلن الريال، يوم الخميس، أن كامافينجا يعاني من تمزق كامل في وتر العضلة المبعدة بفخذه الأيسر.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف نظيف على خيتافي في الدوري الإسباني، الأربعاء.

وذكر مدريد: إنه سيتم تقييم عملية تعافي اللاعب من الإصابة.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نهائي الكأس، يوم السبت، في أشبيلية.

كما تعرض المدافع ديفيد ألابا لإصابة عضلية، يوم الأربعاء، لكن النادي لم يصدر على الفور أي بيان طبي يوضح طبيعة أو شدة الإصابة.

ومع ذلك، أشار ريال مدريد إلى أن ألابا تدرب بمفرده داخل الصالات المغلقة، يوم الخميس.

وقال كارلو أنشيلوتي عقب المباراة إنه سيكون من الصعب رؤية الثنائي في المباراة النهائية للكأس.