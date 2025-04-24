نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاردي يعلن رحيله عن ليستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن لاعبه جيمي فاردي سوف يرحل عن صفوفه، عقب هبوط الفريق من الدوري الممتاز، لينهي اللاعب 13 عاما قضاها مع النادي، بعدما ساعده في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.

وذكر ليستر سيتي، يوم الخميس، إن الدولي الإنجليزي فاردي /38 عاما/ سيرحل عن النادي بنهاية الموسم.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من توجه فاردي لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن "غضبه وحزنه" عن الموسم الذي وصفه بأنه "عار كبير"، وذلك بعد هبوط ليستر سيتي رسميا قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وسيرحل فاردي وهو من عظماء الدوري الإنجليزي، حيث سجل 143 هدفا- محتلا المركز الـ15 في ترتيب هدافي البطولة عبر التاريخ، كما أنه حقق رقما قياسيا بتسجيله في 11 مباراة متتالية في الموسم الذي شهد تتويج ليستر بلقب الدوري.

وقال فاردي في مقطع فيديو على "إنستغرام": قبل تسعة أعوام، فعلنا المستحيل - فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما استعاد في حديثه ذكريات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021، والوصول إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في 2017. وأضاف: تلك الذكريات ستظل خالدة مدى الحياة.

قاد فاردي ليستر سيتي إلى تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016

ووصف أياوات سريفادانابرابها، رئيس ليستر، فاردي، الذي انضم للنادي من فريق فليتوود تاون مقابل مليون جنيه إسترليني (33ر1 مليون دولار حاليا) في 2012 بأنه فريد من نوعه ومميز.

وقال أياوات: فاردي له مكانة خاصة في قلوب كل شخص مرتبط بليستر سيتي، وبالتأكيد يحظى بكامل احترامي ومودتي. أنا ممتن للغاية لكل شيء قدمه لهذا النادي.

وتتبقى خمس مباريات فقط لفاردي مع ليستر. وستكون آخر مباراة سيلعبها مع الفريق يوم 18 مايو أمام إبسويتش.

وحصد ليستر 18 نقطة من 33 مباراة في المركز قبل الأخير.