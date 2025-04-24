نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدربون يدخلون السجن.. تصريح مثير من كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب كرة القدم السابق يورغن كلوب إن التدريبات البدنية في السابق كانت أكثر صعوبة من التدريبات الحالية وأنه لو تم تطبيق مثل هذه التدريبات اليوم، لكان تم سجن المدرب، وذلك عندما تذكر الفترة التي كان يمارس فيها كرة القدم كلاعب محترف، أثناء مشاركته في ندوة بمدينة لايبزيغ.

وقال: عندما كنت شابا، كانوا يعطوننا أقراص ملح، ولا يسمح لنا بالشرب، كانت درجة الحرارة 40 درجة مئوية كنا نعاني من الجفاف، وكان من المفترض أن نبذل ما بوسعنا.

وبدأ كلوب مسيرته الكروية في شبابه مع نادي إس في جلاتين، حيث لفت الأنظار كمهاجم هداف، وأطلق عليه لقب "دير لانجه" الطويل. أما أكبر ناد لعب له خلال مسيرته الاحترافية كان ماينز، حيث لعب له في الفترة من 1990 إلى 2001.

وبعد الاعتزال، عاد إلى النادي الذي بدأ في مسيرته لبدء مسيرته كمدرب، والتي خلالها تولى تدريب بوروسيا دورتموند وليفربول.

وفي العام الماضي، قرر كلوب إنهاء مسيرته التدريبية ومنذ يناير الماضي، بدأ العمل كرئيس لكرة القدم العالمية لشركة ريد بول.