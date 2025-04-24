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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس ادارة اتحاد كرة اليد ترشيح رئيس الاتحاد المصري خالد فتحي إلى منصب نائب رئيس الاتحاد العربي المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٥ بالقاهرة، ويحظي رئيس الاتحاد المصري خالد فتحي بدعم كبير داخليا وخارجيا.

اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحي علي منصب النائب في انتخابات الاتحاد العربي

وايضًا قرر مجلس الادارة خلال جلسته التي أقيمت اليوم الموافقة علي ترشيح الكابتن مصطفي المعملي ليكون ضمن اللجنة الفنية المشرفة علي بطولة كاس العرب لمنتخبات الرجل التي ستقام بالكويت خلال الفترة من ٤ إلى ١٢ مايو المقبل، وجاء ذلك بعد اعتذار الكابتن محمد الألفي عن حضور البطولة.

كما اعتمد مجلس الادارة ترشيح محمد علاء السيد الشهير " لوكا" لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الاولمبية المصرية.

وايضًا وافق المجلس علي اعادة تشكيل لجنة المشروعات القومية " العمالقة " والموهبين لتصبح علي النحو التالي: اختيار د. شريف طه رئيسا للجنة وبعضوية كل من: د. محمد مصطفي وحسن رمزي واحمد حضر وهاني الطيب.