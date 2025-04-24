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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، عن ترشيح البطلة الذهبية فريال أشرف لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك ضمن الدورة الجديدة المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

اتحاد الكاراتيه يرشح فريال أشرف لانتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية

ومن المقرر أن تجرى انتخابات لجنة اللاعبين غدا الخميس.

وتعد فريال أشرف من أبرز لاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه، خاصة وأنها تمكنت من التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو 2020.

وحققت فريال أشرف العديد من الجوائز ففي عام 2017، حصلت على برونزية الدوري العالمي للكاراتيه في وزن 68 في المغرب، وتعتبر أول مصرية تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه.



وفي عام 2018، حصلت فريال على فضية الدوري العالمي للكاراتية في الصين، وحصلت على برونزية بطولة إفريقيا للكاراتيه في رواندا.

وفي عام 2019، مثلت مصر في الألعاب الأفريقية 2019 التي أقيمت في الرباط بالمغرب وفازت بالميدالية الفضية في حدث الكوميتيه للسيدات 68 كجم، وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في سانتياغو في تشيلي في عام 2019، بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة الروسية فيكتوريا إيسافا بنتيجة 2-0. وحصلت علي ذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في دبي في عام 2019، بعد فوزها على لاعبة أذربيجان في نهائي البطولة.

وفي عام 2020، حصلت على ذهبية البطولة الأفريقية، وحصدت على فضية بطولة الدوري العالمي الكاراتيه في فرنسا ف، بعد خسارتها من الأذربيجانية أرينا. وفازت بالميدالية الفضية في بطولة البريميرليج للكاراتيه الدولية في النمسا.

وفي عام 2021، فازت بالميدالية الفضية في بطولة البريميرليج للكاراتيه في تركيا، حيث حصلت على الفضية بسبب الإصابة التي منعتها من المشاركة في المباراة النهائية. وفي يونيو 2021، تأهلت من التصفيات العالمية التي أقيمت في باريس بفرنسا للمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو باليابان.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت بدء إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين لاختيار ممثل اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.