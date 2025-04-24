نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العروبة ضد الفيحاء اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة مع نظيره فريق الفيحاء اليوم الخميس الموافق 24 ابريل الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جامعة الجوف ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة العروبة ضد الفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء والعروبة مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العروبة والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.