نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناشئات سموحة تحت 17 سنة بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل فريق نادى سموحة للكرة الطائرة تحت 17 سنة ناشئات على بطولة كأس مصر هذا الموسم.

وجاء ذلك بعد تغلب فريق سموحه فى المباراة الأخيرة على نظيره الشمس ٠/٣.

ويضم الفريق كلا من جنى ممدوح، ملك أيمن، ملك سامح، فربده نادر، جودى المصرى، عالية كامل، كنزى رسمى، كنزى هاشم، جودى نادر، حنين أحمد، سما هريدى، ريناد وائل، حبيبة نبيل، سارة شعبان، مريم ايهاب، نور جعفر، بريهان محمود، هانيا ياسر، هنا محمد.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: هشام حلوج مدير فنى، الدكتور عزمى عبد الحميد إدارى الفريق، الدكتورة غيداء عماره المحلل التقنى، الدكتورة روان مصطفى أخطائى إصابات وتأهيل و محمد رشدى رئيس قطاع الناشئات، الدكتور رجب عبد النبى المدير الإدارى