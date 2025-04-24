الأهرام يتوج ببطولة سوبر النخبة للصحفيين بعد الفوز على اليوم السابع

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج فريق مؤسسة الأهرام بلقب بطولة سوبر النخبة للصحفيين، التي أُقيمت على ملعب نادي الصحفيين النهري بمشاركة عدد من الفرق المميزة التي سبق لها التتويج في دورات رمضان للصحفيين.

الأهرام يتوج ببطولة سوبر النخبة للصحفيين

شهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، أبرزها فرق النقاد الرياضيين والمصورين الصحفيين، حيث نجح فريق الأهرام في الفوز بالمباراة النهائية أمام فريق اليوم السابع، بينما حل فريق جريدة الدستور في المركز الثالث، وفريق "فيلجول" في المركز الرابع. وأدار مباريات البطولة الحكم محمد سعيد شيكا، أحد حكام الدرجة الأولى.

وضم تشكيل فريق الأهرام عددًا من الأسماء المعروفة على الساحة الصحفية، وهم: محمد فاروق هندي، هشام شاهين، عاطف عبد الواحد، هاني عبد الصبور، محمد بيومي، مصطفى عبده، أحمد ناجي، أسامة حافظ، وإسلام مسعود.

حضر فعاليات البطولة عدد من كبار الصحفيين والنقاد، من بينهم عاطف العربي، عمر الأيوبي، محمد يحيى يوسف، أحمد الشامي، وعادل عقل، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة التي شاركت في مراسم التتويج وتوزيع الجوائز.