الرياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها مساء غدٍ الجمعة،  اليوم بمقر النادي بالجزيرة بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة. 
وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم «الموف».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غد على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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