نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 23- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية والمحلية والآسيوية عن مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الإسباني وكأس إيطاليا بجانب مباريات الدوري السعودي وكأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي. تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الإسباني وتبث مباريات كأس إيطاليا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية. بينما تنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC سبورت السعودية وتقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات كأس الرابطة المصرية. ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات: * الدوري السعودي:

- العروبة والفيحاء الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- التعاون والرائد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر * كأس الرابطة المصرية:

- سيراميكا كليوباترا وبتروجيت الساعة 7 مساء بتوقيت مصر * الدوري الإسباني:

- أوساسونا وإشبيلية الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ليجانيس وجيرونا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وبلد الوليد الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر * كأس إيطاليا:

- بولونيا وإمبولي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر