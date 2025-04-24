نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون ضد الرائد اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي التعاون لمواجهة نظيره الرائد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويتواجد صاحب الأرض، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يحتل الضيوف المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع المباراة المرتقبة على شاشة قناة SSC 1 HD الفضائية، بصوت المعلق الرياضي السعودي، عبد الله الحربي