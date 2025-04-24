نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قائمة الهدافين وينافسه عبدالرزاق حمدلله وايفان توني على اللقب ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس 24 أبريل 2025.
موعد مباريات اليوم
العروبة ضد الفيحاء 6:30.
التعاون ضد الرائد 8:00.
ترتيب هدافي دوري روشن
1- رونالدو 23 هدف
2- عبدالرزاق حمدلله 20 هدف
3- ايفان توني 19 هدف
4- كريم بنزيما 18 هدف
5- جوليان كوينونيس 17 هدف
ترتيب الدوري السعودي
1- الاتحاد 68 نقطة
2- الهلال 62 نقطة
3- النصر 60 نقطة
4- الأهلي 58 نقطة
5- القادسية 56 نقطة
6- الشباب 51 نقطة
7- الاتفاق 40 نقطة
8- التعاون 38 نقطة
9- الرياض 35 نقطة
10- الخليج 34 نقطة
11- ضمك 31 نقطة
12- الخلود 31 نقطة
13- الفتح 30 نقطة
14- الفيحاء 29 نقطة
15- الأخدود 28 نقطة
16- العروبة 26 نقطة
17- الوحدة 26 نقطة
18- الرائد 21 نقطة