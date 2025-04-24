ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قائمة الهدافين وينافسه عبدالرزاق حمدلله وايفان توني على اللقب ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الخميس 24 أبريل 2025.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة